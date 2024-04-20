Советник главы ДНР назвал гибель военкора Еремина личной трагедией

Советник главы ДНР Кимаковский назвал гибель журналиста Еремина личной трагедией

Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский назвал гибель военного корреспондента «Известий» Семена Еремина личной трагедией. Он сообщил изданию, что вместе с журналистом оказался в Волновахе в дни штурма и освобождения города.

«Мы с ним пересекались не единожды в Мариуполе, на улицах пылающего города, когда его освобождали, я спускался с ним в катакомбы «Азовстали», и для меня он стал воплощением такого молодого, современного репортера», — высказался Кимаковский.

Ранее мать ребенка-аутиста Юлия Свирщевская рассказала, что в 2022 году Семен Еремин помог ей с сыном эвакуироваться из поселка Никольское Донецкой народной республики (ДНР) во время обстрелов.

