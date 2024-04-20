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03:49, 20 апреля 2024Бывший СССР

Советник главы ДНР назвал гибель военкора Еремина личной трагедией

Советник главы ДНР Кимаковский назвал гибель журналиста Еремина личной трагедией

Фото: Andres F. Uran / Unsplash

Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский назвал гибель военного корреспондента «Известий» Семена Еремина личной трагедией. Он сообщил изданию, что вместе с журналистом оказался в Волновахе в дни штурма и освобождения города.

«Мы с ним пересекались не единожды в Мариуполе, на улицах пылающего города, когда его освобождали, я спускался с ним в катакомбы «Азовстали», и для меня он стал воплощением такого молодого, современного репортера», — высказался Кимаковский.

Ранее мать ребенка-аутиста Юлия Свирщевская рассказала, что в 2022 году Семен Еремин помог ей с сыном эвакуироваться из поселка Никольское Донецкой народной республики (ДНР) во время обстрелов.

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      Маргарита Пименова
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