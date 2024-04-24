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09:38, 24 апреля 2024Мир

МИД России возмутился отсутствием реакции Запада на смерть военкора Еремина

Захарова возмутилась отсутствием реакции Запада на смерть военкора Еремина

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова возмутилась отсутствием реакции Запада на смерть военкора Семена Еремина. В игнорировании трагедии западные страны дипломат обвинила в Telegram-канале.

«Вчера попрощались с Семеном Ереминым, военкором "Известий", которого всушники целенаправленно и хладнокровно забросали с дронов разрывными боеприпасами, невзирая ни на какие плашки "Пресса"», — сказала она.

Представитель российского внешнеполитического ведомства также обратилась к генеральному директору Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Одре Азуле с вопросом, почему оценок кровавой вакханалии киевских преступников и убийц с ее позиций как не было, так и нет.

Захарова также задалась вопросом, как ЮНЕСКО может быть глобальным ориентиром, если ее руководитель демонстрирует все признаки «взращенного на почве политической ангажированности жестокосердия и отсутствия элементарной эмпатии».

Ранее дипломат назвала кровавым преступлением убийство журналиста Еремина. По словам дипломата, его гибель является подтверждением «уродливой террористической сущности» украинских властей, открывших «настоящую охоту на российских представителей массмедиа, военкоров, общественных деятелей».

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