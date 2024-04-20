В МИД заявили об охоте на российских военкоров

Захарова назвала кровавым преступлением убийство журналиста «Известий» Еремина

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала кровавым преступлением убийство журналиста «Известий» Семена Еремина. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По словам дипломата, его гибель является подтверждение «уродливой террористической сущности» украинских властей, открывших «настоящую охоту на российских представителей массмедиа, военкоров, общественных деятелей».

Захарова потребовала от профильных международных организаций и правозащитных структур высказать решительное и незамедлительное осуждение убийства российского журналиста.

Военный корреспондент Еремин попал под удар украинского FPV-дрона и скончался от полученных ранений около села Приютное на границе ДНР и Запорожской области. Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский назвал гибель журналиста личной трагедией.