В МИД заявили об охоте на российских военкоров
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала кровавым преступлением убийство журналиста «Известий» Семена Еремина. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
По словам дипломата, его гибель является подтверждение «уродливой террористической сущности» украинских властей, открывших «настоящую охоту на российских представителей массмедиа, военкоров, общественных деятелей».
Захарова потребовала от профильных международных организаций и правозащитных структур высказать решительное и незамедлительное осуждение убийства российского журналиста.
Военный корреспондент Еремин попал под удар украинского FPV-дрона и скончался от полученных ранений около села Приютное на границе ДНР и Запорожской области. Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский назвал гибель журналиста личной трагедией.