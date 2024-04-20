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12:36, 20 апреля 2024Мир

В МИД заявили об охоте на российских военкоров

Захарова назвала кровавым преступлением убийство журналиста «Известий» Еремина

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала кровавым преступлением убийство журналиста «Известий» Семена Еремина. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По словам дипломата, его гибель является подтверждение «уродливой террористической сущности» украинских властей, открывших «настоящую охоту на российских представителей массмедиа, военкоров, общественных деятелей».

Захарова потребовала от профильных международных организаций и правозащитных структур высказать решительное и незамедлительное осуждение убийства российского журналиста.

Военный корреспондент Еремин попал под удар украинского FPV-дрона и скончался от полученных ранений около села Приютное на границе ДНР и Запорожской области. Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский назвал гибель журналиста личной трагедией.

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