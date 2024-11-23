Политик Шлосберг назвал причину своего задержания

РБК: главе псковского отделения «Яблока» Шлосбергу пока не предъявили обвинение

Главу псковского отделения «Яблока» Льва Шлосберга (признан Минюстом РФ иноагентом) задержали из-за якобы неисполнения обязанностей, относящихся к статусу иноагента. Об этом рассказал сам политик изданию РБК.

«Я по-прежнему подозреваемый, обвинение мне не предъявлено», — подчеркнул он, назвав в качестве возможной причины задержания неуказание статуса иностранного агента в одной из публикаций.

Лев Шлосберг ранее уже был оштрафован за публикацию, где он действительно не маркировал свой статус иноагента. Тогда он разместил в группе «Псковский индустриальный техникум» во «ВКонтакте» запись о поиске своим 95-летним отцом Марком Шлосбергом его бывших учеников.

Нынешнее задержание политик также посчитал «приключениями потерянной плашки». Однако на этот раз Шлосбергу может грозить до двух лет колонии.

Ранее сегодня Льва Шлосберга задержали в аэропорту Пскова. Вскоре стало известно, что политика отпустили и, по сообщением его жены, на данный момент с ним «все в порядке».