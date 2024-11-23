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21:56, 23 ноября 2024Экономика

Путин увеличил период выплаты накопительной пенсии

Путин увеличил период выплаты накопительной пенсии на 2025 год до 22,5 года
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетВыплаты россиянам:

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на 2025 год до 22,5 года. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

В документе говорится, что в 2021-2024 годах ожидаемый период выплаты накопительной пенсии составлял 22 года, то есть 264 месяца. В документе говорится, что продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии определена на основании данных статистики о продолжительности жизни россиян и россиянок в возрасте 60 и 55 лет соответственно.

Ранее эксперт «СберНПФ» Алла Пальшина заявила, что, чтобы воспользоваться средствами накопительной пенсии уже в 2025 году, необходимо до 30 ноября перевести их в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Воспользоваться накопленным смогут те, кто поспешит подать заявление на перевод.

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