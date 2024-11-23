Путин увеличил период выплаты накопительной пенсии на 2025 год до 22,5 года

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на 2025 год до 22,5 года. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

В документе говорится, что в 2021-2024 годах ожидаемый период выплаты накопительной пенсии составлял 22 года, то есть 264 месяца. В документе говорится, что продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии определена на основании данных статистики о продолжительности жизни россиян и россиянок в возрасте 60 и 55 лет соответственно.

Ранее эксперт «СберНПФ» Алла Пальшина заявила, что, чтобы воспользоваться средствами накопительной пенсии уже в 2025 году, необходимо до 30 ноября перевести их в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Воспользоваться накопленным смогут те, кто поспешит подать заявление на перевод.