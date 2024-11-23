Раскрыта реакция НАТО на применение Россией «Орешника»

Бразильский обозреватель Эскобар: применение «Орешника» повергло НАТО в отчаяние

Обозреватель Пепе Эскобар прокомментировал применение Россией новейшей ракеты «Орешник». Об этом он написал для бразильского портала Brasil247.

Эскобар раскрыл реакцию НАТО на применение «Орешника» и подчеркнул, что эта мера повергла альянс в отчаяние. По его мнению, организация может получить очень серьезный ответ от Москвы при продолжении провокаций с территории Украины.

«Если произойдет скоординированная атака НАТО или США с территории Украины, если будут нанесены удары по гражданским или военным объектам России, ответ России будет ошеломляющим. Использование этих ракет повергло НАТО в отчаяние», — подчеркнул он.

21 ноября баллистической ракетой средней дальности «Орешник» без ядерного оснащения Россия нанесла удар по комплексу «Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова» в Днепропетровске.