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12:54, 23 ноября 2024Россия

РКК раскрыл количество заявок на поиск пропавших в Курской области

РКК: после вторжения ВСУ в Курскую область получено 6000 заявок о пропаже людей
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

После вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область Российский Красный Крест (РКК) получил более шести тысячи заявок на розыск пропавших людей. Количество заявок раскрыл РКК в Telegram.

«С августа РКК получил более 6 000 заявок на розыск пропавших, включая одиноких пожилых людей. Удалось восстановить связь или узнать судьбу 1 253 человек. Работа продолжается», — говорится в сообщении.

Отмечается, что РКК предоставил помощь 46 жителям Суджанского района, которых вернули с территории Украины. Прибывшим предоставили гуманитарную помощь, оказали психологическую поддержку и помогли восстановить связь с родственниками.

«С первых дней чрезвычайной ситуации в Курской области мы работаем, чтобы поддержать людей, оказавшихся в беде. Эта гуманитарная миссия — еще один важный шаг в помощи пострадавшим. Благодаря трехмесячной слаженной работе удалось вернуть в Россию этих людей. Мы продолжим оказывать всю необходимую помощь», — рассказал председатель РКК Павел Савчук.

Ранее в ноябре глава РКК сообщил, что в вернувшиеся с Украины жители Курской области направляются в сторону белорусско-российской границы. Психологи и специалист Службы воссоединения семейных связей окажут необходимую поддержку пострадавшим.

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