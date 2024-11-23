РКК раскрыл количество заявок на поиск пропавших в Курской области

РКК: после вторжения ВСУ в Курскую область получено 6000 заявок о пропаже людей

После вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область Российский Красный Крест (РКК) получил более шести тысячи заявок на розыск пропавших людей. Количество заявок раскрыл РКК в Telegram.

«С августа РКК получил более 6 000 заявок на розыск пропавших, включая одиноких пожилых людей. Удалось восстановить связь или узнать судьбу 1 253 человек. Работа продолжается», — говорится в сообщении.

Отмечается, что РКК предоставил помощь 46 жителям Суджанского района, которых вернули с территории Украины. Прибывшим предоставили гуманитарную помощь, оказали психологическую поддержку и помогли восстановить связь с родственниками.

«С первых дней чрезвычайной ситуации в Курской области мы работаем, чтобы поддержать людей, оказавшихся в беде. Эта гуманитарная миссия — еще один важный шаг в помощи пострадавшим. Благодаря трехмесячной слаженной работе удалось вернуть в Россию этих людей. Мы продолжим оказывать всю необходимую помощь», — рассказал председатель РКК Павел Савчук.

Ранее в ноябре глава РКК сообщил, что в вернувшиеся с Украины жители Курской области направляются в сторону белорусско-российской границы. Психологи и специалист Службы воссоединения семейных связей окажут необходимую поддержку пострадавшим.