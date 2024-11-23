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12:22, 23 ноября 2024Россия

Российские войска продолжили двигаться к Часову Яру

Минобороны: ВС РФ продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ близ Часова Яра
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска из числа подразделений южной группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, нанеся поражение в том числе близ Часова Яра, заявило Минобороны РФ в воскресенье.

Ударам подверглись несколько бригад ВСУ — помимо Часова Яра, это произошло в районах Северска, Краматорска и Григоровки в ДНР. Также отражена контратака штурмовой группы украинских сил.

Утверждается, что ВСУ потеряли в этих местах за сутки до 490 военнослужащих, а также американский бронетранспортер М113, пять автомобилей, хорватскую пусковую установку реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 и другую технику.

Ранее сообщалось, что командование Вооруженных сил Украины перебросило резервы из элитных частей в Часов Яр. «Сейчас ВСУ пытаются малыми группами заводить их в промзону огнеупорного завода. Вероятно, намереваются усилить оборону опорного пункта», — рассказал источник ТАСС.

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