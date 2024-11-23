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14:35, 23 ноября 2024Россия

Российский сапер спас штурмовика из заминированного леса и лишился пятки

Сапер Кучеров спас штурмовика из заминированного леса в зоне СВО и лишился пятки
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал Zvezdanews

Сапер Евгений Кучеров спас раненого штурмовка в зоне специальной военной операции (СВО) и лишился части ноги. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Уточняется, что военнослужащие находились в заминированном лесу. Команда Кучерова проделала там безопасную тропу, по которой он эвакуировал раненого бойца.

«У него [штурмовика] были повреждения "кассеткой" — ноги, спина, ягодицы. То есть он передвигается, но плохо — осколки мешают», — рассказал сапер, уточнив, что тащил товарища по дорожке, рассчитанной на одного человека. Кучерову пришлось сделать шаг вправо от тропы, чтобы не упасть. В этот момент он наступил на мину, взрывом которой ему оторвало пятку.

«Мы его [штурмовика] спасли. У него руки, ноги целы, только осколочные ранения, жизни ничего не угрожало», — заключил сапер.

Ранее боец СВО рассказал о спасшем ему жизнь документе. Военный остался в живых благодаря паспорту, в страницах которого застряли осколки снаряда.

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