Ряд стран приветствовали резолюцию МАГАТЭ по Ирану

США, Британия, Франция и Германия поддержали антииранскую резолюцию МАГАТЭ

США, Великобритания, Франция и ФРГ приветствовали принятие накануне Советом управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) антииранской резолюции. Об этом сообщает РИА Новости.

Четыре страны опубликовали совместное заявление, согласно которому поддержали антииранскую резолюцию МАГАТЭ. «Мы, правительства Франции, Германии, Великобритании и США, приветствуем принятие Советом МАГАТЭ резолюции по Ирану», — отмечается в документе.

Кроме того, государства осудили Иран за якобы непредоставление МАГАТЭ данным по вопросам, связанным с использованием ядерных материалов. Они также призвали страну сотрудничать с агентством.

Ранее посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что ядерный вопрос может быть решен, если крупные державы откажутся от завышенных требований. Он подчеркнул, что Тегеран соблюдает все правила, а ядерные программы находятся под наблюдением МАГАТЭ.