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03:58, 31 октября 2024Мир

Посол Ирана назвал условие решения ядерного вопроса

Посол Джалали: ядерный вопрос может быть решен

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Ядерный вопрос Ирана может быть решен, если крупные державы не будут предъявлять завышенных требований, заявил в интервью РИА Новости посол Ирана в России Казем Джалали.

«Если в вопросе атома крупные державы не будут предъявлять завышенных требований, и их подход не будет незаконным, то наш ядерный вопрос не сложен и может быть решен», — рассказал дипломат. Он подчеркнул, что Тегеран соблюдает все правила, а ядерные программы находятся под наблюдением Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Ранее официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что страна не собирается создавать ядерное оружие или менять каким-либо образом военную доктрину после удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). «Наша позиция относительно оружия массового уничтожения предельно ясна и остается неизменной: основываясь на фетве высшего религиозно-политического органа власти нашей страны и здравом смысле, мы не собираемся переводить нашу ядерную программу в военное русло», — рассказал дипломат.

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      Сергей Грехов
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