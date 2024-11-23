Совладелец «Зимней вишни» вышел на свободу по УДО

Совладелец ТЦ «Зимняя вишня» Вишневский вышел на свободу условно-досрочно

Бывший гендиректор и совладелец российского ТЦ «Зимняя вишня» Вячеслав Вишневский, осужденный по делу о пожаре в торговом центре, вышел на свободу условно-досрочно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Вишневского Вадима Трифонова.

По его словам, Томский областной суд отказал в удовлетворении жалобы прокуратуры на условно-досрочное освобождение Вишневского, которое было принято Кировским районный судом Томска.

Ранее сообщалось, что бывшая руководитель Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова, осужденная на 18 лет по делу о пожаре «Зимней вишне», просит о досрочном освобождении. Соответствующее ходатайство поступило в Октябрьский районный суд Новосибирска. Защита просит освободить женщину от отбывания наказания в связи с болезнью.