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18:00, 23 ноября 2024Россия

Студенты из Ирана оказались зачинщиками массовой драки в Казани

Посол Ирана призвал наказать полицейских, задержавших студентов за драку у КФУ
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетМассовые драки в Москве

Кадр: Telegram-канал Readovka

Посол Ирана в Москве Казем Джалали отреагировал на массовую драку студентов у здания Казанского федерального университета (КФУ). Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х.

Посол осудил жестокое задержание иностранных студентов и призвал наказать полицейских, причастных к инциденту. Он назвал поведение силовиков неподобающим. Джамали добавил, что взял на контроль этот вопрос и отметил, что уже достигнуты «хорошие результаты». Посольство выражает надежду, что меры к нарушителям из числа должностных лиц будут приняты «в срочном порядке».

Ранее стало известно, что в дежурную часть поступило сообщение о драке на улице Гвардейская. Прибывшие сотрудники полиции задержали двоих зачинщиков. Все началось с конфликта между молодыми людьми. Задержанные были доставлены в отдел полиции.

Один из задержанных схватил сотрудник МВД за форму и оттолкнул, уточняет 116.ru. Из-за этого было возбуждено дело по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ

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