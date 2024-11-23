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00:06, 24 ноября 2024Интернет и СМИ

Трамп задумал стать главным переговорщиком на Ближнем Востоке

Axios: Трамп рассчитывает стать главным переговорщиком на Ближнем Востоке
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп намерен выступить в роли главного переговорщика в процессе урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Об этом написал портал Axios со ссылкой на пресс-секретаря избирательного штаба политика Кэролайн Ливитт.

По словам Ливитт, после прихода к власти Трамп также планирует ужесточить санкции против Ирана и активизировать меры Вашингтона в вопросе борьбы с терроризмом и поддержки Израиля.

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«Президент Трамп выступит в качестве главного американского переговорщика и будет работать над тем, чтобы вернуть домой невинных людей, удерживаемых в заложниках [радикальным палестинским движением ХАМАС]», — сказала она.

Ранее представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель заявил, что с приходом в Белый дом Трампа приближаются переговоры России и США по Украине. «Кажется, все указывает на то, что Трамп и Путин собираются сесть за стол переговоров, в меню которого будет Украина», — заявил он.

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