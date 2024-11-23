Трамп захотел уволить весь офис спецпрокурора Смита

WP: Трамп планирует уволить весь офис спецпрокурора США Смита

Выигравший выборы президента США Дональд Трамп захотел уволить весь офис спецпрокурора Джека Смита в отместку за ведение уголовных дел против него. Однако это будет не так просто сделать с точки зрения законности, написала газета Washington Post, ссылаясь на источники.

«По словам двух человек, близких к переходной команде Трампа, политик планирует уволить всю команду, которая работала со специальным прокурором Джеком Смитом над двумя федеральными судебными преследованиями против бывшего президента», — говорится в статье.

Так, изменение правил, которое разрешило бы Трампу провести массовые увольнения кадровых чиновников, может занять годы, отмечают эксперты по праву. В статье указано, что избранный глава США планирует собрать следственные группы в Минюсте для поиска доказательств фальсификаций результатов выборов 2020 года в колеблющихся штатах.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что Дональд Трамп назначил личного адвоката по уголовным делам Тодда Бланша заместителем генерального прокурора. Политик выделил профессионализм Бланша и заверил, что он «проделает отличную работу» на своем посту.

Как вспомнили американские СМИ, Бланш был адвокатом Трампа во время судебных процессов против политика. В апреле 2023 года он утверждал, что уголовные обвинения в адрес Трампа являются преследованием по политическим мотивам.