В Израиле прошли демонстрации с требованием освободить удерживаемых в Газе заложников

Израильтяне вышли на улицы, требуя освободить удерживаемых в Газе заложников

Новая череда массовых демонстраций прошла в Израиле, тысячи граждан потребовали добиться освобождения заложников, более 400 дней удерживаемых в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, крупнейшая акция прошла на востоке Тель-Авива. Участники протеста размахивали флагами и скандировали лозунги в поддержку заложников. Израильтяне требовали немедленную отставку правительства во главе с Биньямином Нетаньяху.

Ранее в Израиле начались протесты из-за увольнения министра обороны Йоава Галанта. Среди тех, кто призывает к протестам, были антиправительственные группы и семьи заложников, которые обвиняют премьер-министра Биньямина Нетаньяху в «политических играх» и в том, что он подвергает опасности их близких.