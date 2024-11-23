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22:28, 23 ноября 2024Мир

В Израиле прошли демонстрации с требованием освободить удерживаемых в Газе заложников

Израильтяне вышли на улицы, требуя освободить удерживаемых в Газе заложников
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Global Look Press

Новая череда массовых демонстраций прошла в Израиле, тысячи граждан потребовали добиться освобождения заложников, более 400 дней удерживаемых в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, крупнейшая акция прошла на востоке Тель-Авива. Участники протеста размахивали флагами и скандировали лозунги в поддержку заложников. Израильтяне требовали немедленную отставку правительства во главе с Биньямином Нетаньяху.

Ранее в Израиле начались протесты из-за увольнения министра обороны Йоава Галанта. Среди тех, кто призывает к протестам, были антиправительственные группы и семьи заложников, которые обвиняют премьер-министра Биньямина Нетаньяху в «политических играх» и в том, что он подвергает опасности их близких.

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