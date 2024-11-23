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23:10, 23 ноября 2024Интернет и СМИ

В команде Трампа из-за разногласий возникли ругань и рукоприкладство

WP: разногласия в команде Трампа приводят к ругани и рукоприкладству
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Противоречия между членами переходной команды избранного президента США Дональда Трампа приводят к ругани и рукоприкладству. Об этом написала газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным WP, разногласия в команде Трампа приводят к «перебранкам, изгнанию со встреч и переходу на личности». В публикации упоминается инцидент в Мар-а-Лаго, при котором американский миллиардер Илон Маск «у всех на виду» вступил в словесную перепалку с советником Трампа по юридическим вопросам Борисом Эпштейном.

При этом одна из руководителей предвыборной кампании Трампа Сьюзан Уайлс на встречах взяла на себя роль дипломата и призывала покинуть мероприятия людей, которых там не ждали. Сам Трамп «на данном этапе не считает проблемой конфликт» между членами своей команды.

10 ноября Трамп окончательно одержал победу на выборах в США. Это стало известно в результате подсчета голосов в Аризоне, являющейся последним ключевым штатом на выборах этого года.

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