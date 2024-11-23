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04:10, 23 ноября 2024Бывший СССР

В Молдавии раскрыли последствия санкций США против Газпромбанка

Экономист Пойсик: Молдавия может остаться без газа из-за санкций против РФ
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Введенные США санкции против Газпромбанка ставят Молдавию в ситуацию, когда она не сможет оплатить поставку газа и останется без важного энергоресурса на пороге зимы. Об этом заявил бывший замминистра промышленности и торговли Молдавии, доктор экономических наук Михаил Пойсик в беседе с РИА Новости.

По словам Пойсика, включение Газпромбанка в санкционный список США напрямую затрагивает интересы республики. Поэтому можно ожидать любых негативных последствий — в частности, прекращение поставок газа накануне зимы, отметил он.

Экс-замминистра уточнил, что Россия может принимать расчет за газ в рублях — это решило бы некоторые проблемы, однако власти Молдавии не хотят идти на подобные условия.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что новый пакет антироссийских санкций США, который коснулся Газпромбанка, является угрозой для венгерской энергетики, потому что лишает Будапешт возможности платить за российский газ.

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