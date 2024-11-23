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12:54, 23 ноября 2024Россия

В России заявили о потере Крыма для Украины навсегда

Глава крымского парламента Константинов: Украина потеряла Крым навсегда
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Украина потеряла для себя Крым навсегда, а его «повторная украинизация» теперь невозможна. Об этом рассказал председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов, передает РИА Новости.

«Никаких реальных планов вернуть Крым у них нет. Они понимают, что Крым они потеряли в 2014 году раз и навсегда», — так глава крымского парламента прокомментировал заявления украинского президента Владимира Зеленского.

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При этом крымский политик настаивает, что украинизация региона не может состояться из-за «природы и идентичности» крымчан. По его мнению, жители полуострова были с Россией всегда. «После Крымской весны — это наш выбор, наше завоевание. И мы готовы его отстаивать», — заключил Константинов.

Ранее Владимир Зеленский заявил о возможности вернуть Крым в состав Украины дипломатическим путем. При этом он признался, что на данный момент у Вооруженных сил Украины (ВСУ) не достаточно средств для военного захвата полуострова.

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