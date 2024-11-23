В российском городе таксист кинул бутылку в голову пассажирке

РБК: таксист в Калуге кинул бутылку воды в голову пассажирке

Таксист в Калуге, который не желал везти пассажирку по требуемому адресу, вынудил ее покинуть машину, а затем кинул ей в голову бутылку, полную воды. Об этом пострадавшая рассказала РБК.

По словам женщины, которая занимает пост советника директора одного из лицеев Калуги, она вызвала машину через «Яндекс Такси». Водитель опоздал на полчаса, а когда пассажирка села в автомобиль, заявил, что не будет ее везти, и потребовал отказаться от заказа, а после обматерил. Когда женщина вышла из машины, водитель кинул в нее бутылку через пассажирское окно.

После происшествия женщина сняла травмы в больнице. Врачи зафиксировали кровотечение, травму на виске и растяжение шейного отдела позвоночника. Также пострадавшая подала заявление в полицию.

«Все, что я помню, — это как вышла из машины. И дождь настолько сильным был, что я даже через капюшон с подкладкой капли чувствовала. Я наклонила голову, потому что телефон был весь в каплях, чтобы другую машину вызвать, и потом почувствовала сильный удар по голове», — сообщила потерпевшая.

В пресс-службе главного управления МВД по Калужской области сообщили, что после получения заявления о «возможных противоправных действиях» со стороны водителя такси проводится проверка.

Ранее стало известно, что жительницу Сахалина, которая снимала драку таксиста с пассажиром, избили металлической банкой.