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19:07, 23 ноября 2024Мир

В Совфеде ответили на слова главы МИД Франции о праве Украины бить ракетами по России

Джабаров: заявивший о праве ВСУ бить по РФ глава МИД Франции некомпетентен
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:
Владимир Джабаров

Владимир Джабаров. Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, заявивший о праве Украины бить французскими ракетами большой дальности по России, некомпетентен в иностранных делах, заявил первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Своим мнением сенатор поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Это уже второе такое вот безответственное заявление [главы МИД Франции]. В первый раз он заявлял, что наш президент никогда не решится на какие-то серьезные действия против стран НАТО. Сейчас вот новое заявление. Абсолютно, мне кажется, некомпетентный человек в иностранных делах. Он же по профессии экономист», — ответил на слова Барро сенатор.

Я думаю, что это надо воспринимать как высказывание неопытного в политике человека

Владимир Джабаровпервый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам

Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Украина имеет право наносить удары французскими ракетами большой дальности по территории России. Он добавил, что Украина может нанести удары «в целях самообороны». Барро также отметил, что Франция будет поддерживать Украину так интенсивно и так долго, как это будет необходимо, поскольку от этого зависит безопасность Европы.

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