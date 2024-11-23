Во Франции заявили о праве Украины бить по России ракетами

МИД Франции заявил о праве Украины бить по России ракетами

Украина имеет право бить по территории России французскими ракетами большой дальности, заявил в интервью «Би-би-си» глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Вооруженные силы республики (ВСУ) могут нанести удары «в целях самообороны», сказал он. При этом Барро не подтвердил факты использования французского вооружения по территории России. Он также отметил, что Запад не должен устанавливать ограничений для поддержки Киева и проводить «красные линии». Отвечая на вопрос об участии французских войск в боях, Барро заявил: «Мы не исключаем ни одного варианта».

Он также сказал, что Франция будет поддерживать Украину так интенсивно и так долго, как это будет необходимо, поскольку от этого зависит безопасность Европы.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что власти Франции и Великобритании ответят за оказание помощи Киеву в нанесении ударов по территории России дальнобойным оружием.