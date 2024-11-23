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14:00, 23 ноября 2024Мир

Ульянов заявил об ответе Франции и Британии за помощь Киеву в ударах по России

Ульянов: Франция и Британия ответят за помощь Киеву в нанесении ударов по России
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Attila Husejnow / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Власти Франции и Великобритании ответят за оказание помощи Киеву в нанесении ударов по территории России дальнобойным оружием. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в комментарии для телеканала Al Mayadeen, передает ТАСС.

«Франция и Великобритания решили помочь Украине с использованием высокоточных ракет и заплатят за это», — приводит его слова ливанский канал.

Ульянов также отметил, что Москва ответит на удары по России. По его словам, сделанные Белым домом шаги очень опасны, и тот, кто принял эти решения, полностью осознает их негативные последствия.

Ранее в ноябре председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал решение о нанесении удара баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по цели на Украине «правильным и долгожданным». Он подчеркнул, что западные лидеры должны знать о возможности России себя защитить.

В том же месяце иранский экономист и политолог Рухолла Модаббер назвал удар «Орешником» недвусмысленным посланием странам Запада, спонсирующим Украину.

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