Запад уверили в возможности России защищать себя

Володин: западные лидеры должны знать о возможности России себя защитить

Решение о нанесении удара ракетой «Орешник» «правильное и долгожданное», западные лидеры должны знать о возможности России себя защитить. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, сообщается на сайте Государственной Думы.

По его словам, «делать все для наращивания эскалации» в первую очередь начали действующий президент США Джо Байден, а также «его друзья в Европе» президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и другие. Все они, по словам Володина, должны понимать, что у России есть чем себя защитить.

Володин добавил, что Байден, перед тем как покинет президентский пост, хочет создать как можно больше проблем новому правительству США.

Ранее главнокомандующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев заявил, что баллистическая ракета средней дальности «Орешник» может поражать цели по всей Европе.