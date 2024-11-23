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06:42, 23 ноября 2024Наука и техника

В России рассказали о дальности поражения цели «Орешником»

Главком РВСН Каракаев заявил, что «Орешник» может поражать цели по всей Европе
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:
Сергей Каракаев

Сергей Каракаев. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Главнокомандующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев заявил, что баллистическая ракета средней дальности «Орешник» может поражать цели по всей Европе. Об этом сообщает РИА Новости.

Каракаев оценил возможности применения «Орешника» на совещании с руководством Министерством обороны и представителями оборонно-промышленного комплекса. По его словам, ракетный комплекс с гиперзвуковыми блоками способен поражать любые цели с высокой эффективностью.

Также Каракаев добавил, что эти особенности выгодно отличают данный комплекс от другого высокоточного оружия большой дальности.

21 ноября президент России Владимир Путин заявил о применении новейшей российской ракетной системы средней дальности «Орешник». Целью удара стал один из крупнейших военных объектов на территории Украины, расположенный в Днепропетровске.

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