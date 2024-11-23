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12:24, 23 ноября 2024Экономика

В Турции перестали обслуживать карты UnionPay Газпромбанка

ТАСС: карты системы UnionPay от Газпромбанка перестали обслуживаться в Турции
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Murad Sezer / Reuters

Российские карты китайской системы UnionPay, выданные Газпромбанком, перестали обслуживаться турецкими банками. Об этом рассказали корреспонденты ТАСС.

«При попытке снять деньги в банкомате выдается предупреждение либо о технической ошибке, либо о том, что карта не обслуживается данным банком», — отметили они, проверив банкоматы в Анкаре и Стамбуле.

Отказ в обслуживании относится и к корпоративным, и к индивидуальным картам Газпромбанка с системой UnionPay. Обслуживать карты отказываются как государственные, так и частные турецкие банки, а также финансовые организации с иностранными участием. При этом на экране банкоматов часто выдается сообщение, что проведение операций невозможно, поскольку банки не выдают на него санкции.

21 ноября США объявили о новом пакете антироссийских санкций. На этот раз под них попал и Газпромбанк, через который европейские страны продолжали платить за поставки российского газа.

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