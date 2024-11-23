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16:34, 23 ноября 2024Культура

Внук Пугачевой начал исполнять песни российских артистов в США

Shot: Никита Пресняков начал зарабатывать на песнях российских артистов в США
Мария Черкасова

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Никита Пресняков начал зарабатывать на песнях российских артистов в США, сообщает Telegram-канал Shot.

Перед Новым годом внук певицы Аллы Пугачевой начал гастролировать по США, проводя концерты в ночных клубах и барах. Он исполняет кавер-версии известных российских хитов 2000-х. Среди них «Люби меня, люби» «Отпетых мошенников», «На заре» «Альянса» и «Прогулка» Земфиры (внесена Минюстом в реестр иноагентов).

Известно, что в пятницу, 22 ноября, Пресняков выступил в Нью-Йорке, а в субботу, 23 ноября, собирается устроить концерт в Майами. Билеты на его выступления стоят от 55 долларов (примерно шесть тысяч рублей) до 550 долларов (примерно 60 тысяч рублей).

Ранее музыкант и актер Никита Пресняков опроверг информацию о своем разводе с Аленой Красновой. По его словам, новость о расставании с женой он узнал из СМИ и назвал ее «хренью».

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