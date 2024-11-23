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17:12, 23 ноября 2024Бывший СССР

Военкор отреагировал на слух об ударе ВСУ по командному пункту с 500 бойцами КНДР

Военкор Коц опроверг слух об ударе ВСУ по командному пункту с 500 бойцами КНДР
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

Военкор Александр Коц опроверг слух об ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по командному пункту в Курской области с 500 бойцами КНДР. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, на Украине весь день распространяют информацию о «каких-то мифических потерях в результате удара по КП в Марьино». Военкор отметил, что в командном пункте не может быть такого числа людей. «И про гибель руководства группировки "Север" такая же брехня», — подчеркнул Коц.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской весны» рассказал, что украинская сторона распространяет слухи о том, что в результате удара ракеты Storm Shadow по командному пункту в Курской области погиб замкомандующего группировкой войск «Север» генерал-лейтенант Валерий Солодчук, а также около 500 солдат из КНДР.

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