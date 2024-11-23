«Общественное»: Зеленский обвинил Запад в неукомплектованности подразделений ВСУ

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что одной из причин неукомплектованности подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) остается замедленность поставок помощи, которую Киеву оказывает Запад. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

Политик обвинил Запад в том, что украинские силы испытывают сложности на востоке страны. «Да, там недостаточное количество ВСУ. Да, там неукомплектованность украинских подразделений по разным причинам, в том числе и медленные поставки помощи», — добавил Зеленский.

Ранее украинский лидер рассказал, что ВСУ испытывают «большой дефицит» военной техники. В ходе встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном Зеленский также отметил «сложную ситуацию на востоке».