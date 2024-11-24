Аналитик заявил о скором отступлении ВСУ из Курахово

Меркурис: ВСУ поняли, что Курахово не получится удержать

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) не получится удержать под своим контролем населенный пункт Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом на своем YouTube-канале заявил британский аналитик Александр Меркурис.

«Украинцы поняли, что не могут защитить Курахово, поэтому они предпринимают первые шаги, они пытаются отступать. Русские продолжают побеждать», — сказал он.

Эксперт добавил, что скорому отступлению ВСУ из Курахово будут сопутствовать большие потери личного состава, приведя в пример отход украинских войск из Угледара.

Ранее Меркурис описал боевые потери ВСУ как «ужасающие». По его словам, нет никаких признаков того, что в ближайшее время ситуация изменится в лучшую сторону.