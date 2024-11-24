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21:05, 24 ноября 2024Мир

В Британии ужаснулись потерям ВСУ

Аналитик Меркурис: ВСУ несут огромные потери на фронте
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут ужасающие потери на фронте. Об этом в своем YouTube-канале заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

По его словам, нет никаких признаков того, что ситуация изменится в лучшую сторону. При этом, отметил эксперт, западные страны идут на отчаянные шаги, пытаясь помочь украинской армии, и поставляют Киеву все подряд.

Ранее Меркурис заявил о бессмысленности ударов ВСУ западным дальнобойным оружием вглубь территории России. Он полагает, что подобные атаки не смогут улучшить положение Киева, а лишь приведут к эскалации конфликта.

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