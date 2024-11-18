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16:04, 18 ноября 2024Мир

На Западе заявили о бессмысленности ударов ВСУ вглубь России

Меркурис: удары вглубь России никак не помогут ВСУ
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Удары западным дальнобойным оружием вглубь территории России никак не помогут Вооруженным силам Украины (ВСУ) и Киев продолжит проигрывать конфликт. Об этом заявил британский военный эксперт Александр Меркурис на своем канале в YouTube.

«Но каким бы ни было это решение, ничего не поможет ситуации (...), оно не изменит и не улучшит положение Украины в целом», — рассказал военный аналитик.

Меркурис также подчеркнул, что подобное решение со стороны США лишь приведет к эскалации конфликта.

Ранее Меркурис заявил, что члены будущей администрации избранного президента США Дональда Трампа выработали единую позицию по Украине. По его словам, приходящие в Белый дом чиновники сошлись во мнении, что в проект «Украина» было вложено огромное количество ресурсов без какого-либо положительного результата и его необходимо закрывать.

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