На Западе заявили о бессмысленности ударов ВСУ вглубь России

Меркурис: удары вглубь России никак не помогут ВСУ

Удары западным дальнобойным оружием вглубь территории России никак не помогут Вооруженным силам Украины (ВСУ) и Киев продолжит проигрывать конфликт. Об этом заявил британский военный эксперт Александр Меркурис на своем канале в YouTube.

«Но каким бы ни было это решение, ничего не поможет ситуации (...), оно не изменит и не улучшит положение Украины в целом», — рассказал военный аналитик.

Меркурис также подчеркнул, что подобное решение со стороны США лишь приведет к эскалации конфликта.

Ранее Меркурис заявил, что члены будущей администрации избранного президента США Дональда Трампа выработали единую позицию по Украине. По его словам, приходящие в Белый дом чиновники сошлись во мнении, что в проект «Украина» было вложено огромное количество ресурсов без какого-либо положительного результата и его необходимо закрывать.