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10:41, 24 ноября 2024Мир

Байден хотел пригласить Украину в НАТО после победы Трампа

Bloomberg: Байден рассматривал приглашение Украины в НАТО после победы Трампа
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Leah Millis / Reuters

Администрация действующего президента США Джо Байдена рассматривала возможность публичного приглашения Украины в НАТО после победы на выборах бывшего главы государства Дональда Трампа. Об этом сообщает Bloomberg.

«Администрация Байдена также рассматривала возможность публичного призыва к официальному приглашению [Киева] в НАТО, но решила этого не делать, учитывая малую вероятность успеха [этого призыва] в краткосрочной перспективе», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что уходящий американский президент Джо Байден пытается максимально усилить Украину до того, как в Белый дом вернется победивший на выборах Дональд Трамп. Частью плана действий администрации Байдена являются снятие запрета на удары вглубь российской территории, передача Киеву противопехотных мин, списание Украине части долга и санкции против Газпромбанка, который, как говорится в материале агентства, играет ключевую роль в экспорте российского природного газа.

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