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03:44, 24 ноября 2024Мир

В США узнали про план Байдена максимально усилить Украину до прихода Трампа

Bloomberg: Байден хочет максимально усилить Украину до прихода Трампа
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп и Джо Байден

Дональд Трамп и Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Уходящий президент США Джо Байден пытается максимально усилить Украину до того, как в Белый дом вернется республиканец Дональд Трамп, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Частью плана действий для этого являются снятие запрета на удары вглубь РФ, передача Киеву противопехотных мин, прощение Украине части долга и санкции против Газпромбанка, который, как говорится в материале агентства, играет ключевую роль в экспорте российского природного газа.

По словам источника, стратегия призвана помочь президенту Владимиру Зеленскому, показав, что Украина имеет потенциал для принятия ответных мер против России, если она продолжит дальше вести боевые действия.

Ранее в пресс-службе Белого дома сообщили, что «президент Байден сосредоточен на том, чтобы оставшаяся часть его срока была такой же продуктивной, как и любой другой период за последние четыре года». Там отметили, что оставшееся нынешней администрации время —«это спринт, чтобы нарастить исторический прогресс, достигнутый за время его президентства».

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