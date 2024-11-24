Белый дом пообещал спринт для защиты наследия Байдена от Трампа

Белый дом рассказал о работе в режиме «спринт» для сохранения наследия Байдена

Белый дом работает в режиме «спринт», чтобы сохранить наследие «продуктивной» работы уходящего президента США Джо Байдена. Об этом сообщает РИА Новости.

«Президент Байден сосредоточен на том, чтобы оставшаяся часть его срока была такой же продуктивной, как и любой другой период за последние четыре года», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что оставшееся нынешней администрации время —«это спринт, чтобы нарастить исторический прогресс, достигнутый за время его президентства».

Ранее президент США Джо Байден и избранный американский лидер Дональд Трамп проигнорировали вопросы про Украину в ходе встречи в Белом доме. В зале поднялся шум, после чего действующий лидер США посмотрел на Трампа, который в ответ пожал плечами. Затем крикливых журналистов попросили покинуть помещение.