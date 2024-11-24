Медведев заявил о сохранении цели развития России

Медведев: Россия выполнит соцобязательства, несмотря на рост расходов на СВО

Россия выполнит соцобязательства перед своими гражданами, несмотря на рост военных расходов, цели развития страны сохраняются. Об этом рассказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya, пишет РИА Новости.

По его словам, в бюджете сохраняются все обязательства, которые были до начала специальной военной операции (СВО).

«Государственный бюджет — и в этом социальная цель государства — он все-таки остается ориентированным на достижение целей развития нашей страны», — подчеркнул он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что суммарные расходы федерального бюджета на оборону являются некритичными и с учетом трат на все военные цели и безопасность составляют чуть больше 8 процентов от российского ВВП.