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01:46, 24 ноября 2024Россия

Медведев заявил о сохранении цели развития России

Медведев: Россия выполнит соцобязательства, несмотря на рост расходов на СВО
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

Россия выполнит соцобязательства перед своими гражданами, несмотря на рост военных расходов, цели развития страны сохраняются. Об этом рассказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya, пишет РИА Новости.

По его словам, в бюджете сохраняются все обязательства, которые были до начала специальной военной операции (СВО).

«Государственный бюджет — и в этом социальная цель государства — он все-таки остается ориентированным на достижение целей развития нашей страны», — подчеркнул он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что суммарные расходы федерального бюджета на оборону являются некритичными и с учетом трат на все военные цели и безопасность составляют чуть больше 8 процентов от российского ВВП.

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