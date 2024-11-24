Медведев заявил о сохранении цели развития России

Россия выполнит соцобязательства перед своими гражданами, несмотря на рост военных расходов, цели развития страны сохраняются. Об этом рассказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya, пишет РИА Новости.
По его словам, в бюджете сохраняются все обязательства, которые были до начала специальной военной операции (СВО).
«Государственный бюджет — и в этом социальная цель государства — он все-таки остается ориентированным на достижение целей развития нашей страны», — подчеркнул он.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что суммарные расходы федерального бюджета на оборону являются некритичными и с учетом трат на все военные цели и безопасность составляют чуть больше 8 процентов от российского ВВП.