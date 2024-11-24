Букингемский дворец закроют на три года

The Times: приемы в Букингемском дворце остановят до 2027 года из-за ремонта

Приемы гостей в Букингемском дворце, который является лондонской резиденцией британских монархов, приостановят с декабря по 2027 год из-за планирующейся реконструкции здания. Об этом написала газета The Times.

По данным издания, стоимость работ достигнет порядка 462 миллионов долларов. Государственные мероприятия на время ремонта перенесут в Виндзорский замок.

При этом после ремонта король Великобритании Карл III не переедет во дворец, а продолжит жить в своей лондонской резиденции Кларенс-хаус.

Ранее пьяный турист забрался в Букингемский дворец и рассказал о сне короля. 25-летнего Авада Мустафу арестовали, а впоследствии правоохранители нашли фото и видео с территории дворца в его телефоне, в том числе и ролик о сне Карл III.