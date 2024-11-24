Экс-аналитик Пентагона Квятовски: у США заканчиваются ресурсы для обороны страны

У США заканчиваются ресурсы, необходимые для собственной обороны страны. Об этом заявила экс-аналитик Пентагона Карен Квятовски, чьи слова приводит Telegram-канал РЕН ТВ.

По ее словам, текущие проблемы, в числе которых ситуация с Израилем и конфликт на Украине, показывают разрушение американской системы.

«Мы не можем производить оружие, у нас заканчиваются ресурсы, которые мы хотели бы сохранить для нашей собственной обороны», — пояснила бывший аналитик.

Квятовски также подчеркнула, что ослабление Вашингтона на международной арене усугубляет внутренние проблемы страны.

Ранее стало известно, что США могут включить противопехотные мины и в будущие пакеты помощи Украине. Отмечается, что в американском оборонном ведомстве допустили такую возможность.