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16:25, 24 ноября 2024Мир

Депутат бундестага заявил о выгоде от нормализации отношений России и Германии

Депутат бундестага от АдГ Ротфусс: снятие санкций с России выгодно для Германии
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Депутат бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Райнер Ротфусс признал, что нормализация отношений с Россией выгодна для Германии. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

По словам Ротфусса, снятие санкций и восстановление «Северных потоков» должны стать обязательными шагами на пути восстановления полноценного сотрудничества с РФ. «Германия должна стремиться к нормализации отношений с Россией, снятию всех санкций, возвращению к дипломатии и экономическим связям, включая восстановление "Северных потоков"», — заявил парламентарий.

Ротфусс призвал инициировать в бундестаге расследование подрыва газопровода, а также дипломатических ошибок Германии, которые повлекли за собой эскалацию конфликта на Украине. По его мнению, в этих действиях есть прямая выгода для страны. «Все это должно быть предано огласке. Скорее всего, на выборах 23 февраля партия АдГ и "Союз Сары Вагенкнехт" смогут преодолеть планку в 25 процентов голосов, и тогда в бундестаге начнутся первые шаги по расследованию», — сказал он.

При этом, по словам Ротфусса, некоторые СМИ манипулируют общественным мнением, пытаясь обелить действия НАТО и исказить представления о происходящем на Украине. «Несмотря на это, по данным опроса социологического института INSA в августе 2024 года, 68 процентов немцев выступают за дипломатию, а не за дальнейшую эскалацию с поставками оружия», — отметил депутат.

16 декабря бундестаг проведет обсуждение вопроса о доверии правительству Олафа Шольца. Если ему вынесут вотум недоверия, в феврале 2025 года в Германии проведут досрочные выборы.

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