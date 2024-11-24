В ФРГ связали отказ министра обороны от борьбы за пост канцлера с испытанием «Орешника»

В ФРГ связали отказ Писториуса от борьбы за пост канцлера с «Орешником»

Депутат бундестага (парламента ФРГ) от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Райнер Ротфусс связал отказ министра обороны Бориса Писториуса от борьбы за пост канцлера с испытанием «Орешника». Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, отказ может быть результатом угрозы президента России Владимира Путина. «Всем членам Социал-демократической партии Германии понятно, что действующий канцлер Олаф Шольц стремится позиционировать себя как "канцлер мира" и всегда был противником поставок ракет Taurus, в то время как Борис Писториус принадлежал к числу "ястребов"», — объяснил политик.

Кроме того, Ротфусс подчеркнул, что Писториус ничем не отличается от своего конкурента из консервативного блока ХДС/ХСС Фридриха Мерца. Оба деятеля придерживаются агрессивной политики в отношении России. «Очевидно, что руководство партии решило не выдвигать второго "ястреба" в эту гонку, а остаться при условном "канцлере мира"», — прокомментировал собеседник агентства.

Ранее американский морпех Брайан Берлетик заявил, что российский удар «Орешником» по Украине должен был стать доходчивым предупреждением для глухих и недальновидных западных политиков.