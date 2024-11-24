Для жителей Украины опубликовали графики отключения электроэнергии

Украинская ДТЭК проинформировала жителей о графиках подачи электроэнергии

Стало известно, по какому графику в крупных городах Украины будут отключать электроэнергию. Об этом пишет УНИАН.

Украинская энергетическая компания ДТЭК опубликовала графики подачи и отключения электроэнергии для Киева, Киевской, Днепропетровской и Одесской областей. Так, жителей страны проинформировали, что в воскресенье, 24 ноября, электричество отключают только по одной группе на три часа — с 16:00 до 19:00 по местному времени.

Утром 17 ноября глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил о крупной воздушной атаке со стороны РФ с использованием беспилотных летательных аппаратов и ракет. ДТЭК позднее заявил о том, что был нанесен ущерб ряду тепловых электростанций. В российском Минобороны подтвердили нанесение массированного удара по энергетической инфраструктуре Украины.

Ранее представители украинского предприятия «Криворожтеплоцентраль» заявили о невозможности включить отопление в Кривом Роге из-за мобилизации. «Из-за мобилизационных мероприятий предприятию не хватает квалифицированных кадров, кадровый голод чувствовали и подрядные организации, привлеченные к ремонтной кампании», — объяснили сотрудники предприятия.