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14:19, 24 ноября 2024Бывший СССР

Для жителей Украины опубликовали графики отключения электроэнергии

Украинская ДТЭК проинформировала жителей о графиках подачи электроэнергии
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Стало известно, по какому графику в крупных городах Украины будут отключать электроэнергию. Об этом пишет УНИАН.

Украинская энергетическая компания ДТЭК опубликовала графики подачи и отключения электроэнергии для Киева, Киевской, Днепропетровской и Одесской областей. Так, жителей страны проинформировали, что в воскресенье, 24 ноября, электричество отключают только по одной группе на три часа — с 16:00 до 19:00 по местному времени.

Утром 17 ноября глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил о крупной воздушной атаке со стороны РФ с использованием беспилотных летательных аппаратов и ракет. ДТЭК позднее заявил о том, что был нанесен ущерб ряду тепловых электростанций. В российском Минобороны подтвердили нанесение массированного удара по энергетической инфраструктуре Украины.

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