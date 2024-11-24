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12:31, 24 ноября 2024Бывший СССР

На Украине заявили о невозможности включить отопление в Кривом Роге из-за мобилизации

В Кривом Роге не хватает сотрудников для включения отопления из-за мобилизации
Мария Винар

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Представители украинского предприятия «Криворожтеплоцентраль» заявили о невозможности включить отопление в Кривом Роге из-за мобилизации. Об этом пишет Telegram-канал «Политика Страны».

В местной организации ответили на претензии городской военной администрации о срыве отопительного сезона. «Из-за мобилизационных мероприятий предприятию не хватает квалифицированных кадров, кадровый голод чувствовали и подрядные организации, привлеченные к ремонтной кампании», — объяснили сотрудники компании.

В настоящее время без отопления в Кривом Роге остается почти тысяча домов, 130 тысяч абонентов, 11 больниц и 43 учебных заведения. Бывший глава украинского МИД Дмитрий Кулеба принял решение направить в город 12 дополнительных бригад из других регионов. Согласно информации, отопление планируется включить 8 декабря.

Ранее сообщалось, что в Министерстве развития общин и территорий Украины назвали ситуацию с отоплением в Кривом Роге критической.

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