Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:26, 22 ноября 2024Бывший СССР

В Киеве назвали критической ситуацию с отоплением в Кривом Роге

В Киеве заявили об остающихся без отопления 110 тысячах жителей Кривого Рога
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Около 110 тысяч жителей Кривого Рога в Днепропетровской области остаются без тепла, ситуация с отоплением в городе является критической. Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий Украины в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Как заявили в ведомстве заместитель министра Василий Шкураков поручил срочно подготовить экстренный план возобновления теплоснабжения в городе. По его словам, ситуация с теплом должна быть решена в кратчайшие сроки.

Кроме того, в министерстве подчеркнули, что контроль за решением сложившейся проблемы будут осуществлять на всех уровнях — от Министерства развития общин и территорий и «Нафтогаза Украины» до городских властей.

Ранее стало известно, что после массированного удара российских военных по критически важным объектам на Украине 17 ноября в Кривом Роге пропало электричество. Кроме того, сообщается, что без света и воды осталась Одесса.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Ощущать реальность на своей шкуре — это уже полезно». Лавров заявил об испуге Зеленского из-за ответа России

      Скормивший любимую всеми курицу аллигатору мужчина избежал тюрьмы

      Людям с заболеваниями сердца посоветовали исключить некоторые продукты из рациона

      В Госдуме выдвинули два требования для въезжающих в страну мигрантов

      Африканского ежа Йорика спасли с помойки в России

      Украина выпустила беспилотники по двум регионам России

      В Киеве назвали критической ситуацию с отоплением в Кривом Роге

      Испания начала разработку плана гражданской защиты на случай военных действий

      Легионер ЦСКА рассказал об удивившей его особенности россиян

      В Верховной Раде высказались о возможности перемен после ухода Зеленского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше