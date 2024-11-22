В Киеве назвали критической ситуацию с отоплением в Кривом Роге

В Киеве заявили об остающихся без отопления 110 тысячах жителей Кривого Рога

Около 110 тысяч жителей Кривого Рога в Днепропетровской области остаются без тепла, ситуация с отоплением в городе является критической. Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий Украины в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Как заявили в ведомстве заместитель министра Василий Шкураков поручил срочно подготовить экстренный план возобновления теплоснабжения в городе. По его словам, ситуация с теплом должна быть решена в кратчайшие сроки.

Кроме того, в министерстве подчеркнули, что контроль за решением сложившейся проблемы будут осуществлять на всех уровнях — от Министерства развития общин и территорий и «Нафтогаза Украины» до городских властей.

Ранее стало известно, что после массированного удара российских военных по критически важным объектам на Украине 17 ноября в Кривом Роге пропало электричество. Кроме того, сообщается, что без света и воды осталась Одесса.