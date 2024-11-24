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10:24, 24 ноября 2024Россия

Эксперт назвал идеальным запуск «Орешника»

Коротченко: операция по запуску «Орешника» является идеальной
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Операция России по запуску баллистической ракеты средней дальности (БРСД) «Орешник» по территории Украины является идеальной. Об этом РИА Новости заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Резюмируя, следует отметить, что Россия провела данную операцию практически идеально», — подчеркнул эксперт. По его словам, Россия не рисковала сорвать боевую задачу, направив США автоматическое уведомление о пуске ракеты.

Коротченко назвал удар «Орешником» по украинскому промышленному комплексу по производству ракет полной неожиданностью для США и НАТО. Он отметил, что западные страны ожидали удар по Киеву и закрыли свои посольства в день перед ударом.

Ранее Коротченко предположил действие США после пуска «Орешника». Он подчеркнул, что договоренность об уведомлениях о пусках межконтинентальных баллистических ракет действует только между Россией и США.

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