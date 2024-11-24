Эксперт предположил действие США после пуска «Орешника»

Коротченко: США предупредили Великобританию и Францию о пуске «Орешника»

США предупредили Великобританию и Францию о запуске Россией баллистической ракеты средней дальности (БРСД) «Орешник» по территории Украины. Об этом РИА Новости заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Пентагон, очевидно, далее незамедлительно уведомил своих "ядерных партнеров" в лице Великобритании и Франции о предстоящем российском пуске БРСД "Орешник"», — предположил эксперт.

Коротченко допустил предупреждение Лондона и Парижа о пуске «Орешника» министерством обороны США с целью исключить любые ошибочные интерпретации. При этом аналитик подчеркнул, что договоренность об уведомлениях о пусках межконтинентальных баллистических ракет действует только между Россией и США.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова дала совет Киеву после слов о не существующем «Орешнике». Дипломат отметила, что украинский президент Владимир Зеленский ранее заявлял о существовании ракеты.