Эвакуацию пассажиров лайнера Superjet 100 в Анталье сняли на видео

Эвакуацию пассажиров из горящего лайнера Superjet 100 в Анталье сняли на видео

Процесс эвакуации пассажиров горящего лайнера Sukhoy Superjet 100 в турецкой Анталье сняли на видео. Кадры публикует Baza.

На видео видно, как люди спускаются с самолета по надувному трапу, после чего отходят на безопасное расстояние. При этом в то же время виден сильный огонь с противоположной стороны судна.

О пожаре на самолете российской авиакомпании «Азимут» сообщалось ранее 24 ноября. У лайнера после приземления возник пожар в одном из двигателей, огонь заметили после остановки на взлетно-посадочной полосе.