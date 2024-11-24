Во Франции высказались о заявлении сенатора США о санкциях против союзников

Заявление сенатора-республиканца Линдси Грэма (внесен в России в список террористов и экстремистов) говорит о предельном разногласии в понимании сути американского миропорядка, основанного на правилах, заявил французский предприниматель Арно Бертран в социальной сети Х.
«Мы наконец-то пришли к предельному противоречию в понимании американского "порядка, основанного на правилах": теперь "правило" заключается в том, что вам запрещено следовать правилам», — высказался он.
Ранее Грэм пригрозил санкциями союзникам США в случае, если они попытаются помочь Международному уголовному суду (МУС) арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.