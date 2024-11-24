В США пригрозили санкциями за попытку арестовать Нетаньяху

Сенатор Грэм пригрозил санкциями союзникам США за попытки арестовать Нетаньяху

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) пригрозил санкциями союзникам США в случае, если они попытаются помочь Международному уголовному суду (МУС) арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Его слова приводит телеканал Fox News.

«Канада, Великобритания, Германия, Франция, если вы попытаетесь помочь МУС, мы введем против вас санкции», — подчеркнул он.

Журналисты уточнили у Грэма, какими могли быть стать подобные ограничения. В ответ он заявил, что Вашингтон попытается «сокрушить экономику» тех стран, которые окажут поддержку МУС.