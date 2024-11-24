Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:08, 24 ноября 2024Мир

В США пригрозили санкциями за попытку арестовать Нетаньяху

Сенатор Грэм пригрозил санкциями союзникам США за попытки арестовать Нетаньяху
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) пригрозил санкциями союзникам США в случае, если они попытаются помочь Международному уголовному суду (МУС) арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Его слова приводит телеканал Fox News.

«Канада, Великобритания, Германия, Франция, если вы попытаетесь помочь МУС, мы введем против вас санкции», — подчеркнул он.

Журналисты уточнили у Грэма, какими могли быть стать подобные ограничения. В ответ он заявил, что Вашингтон попытается «сокрушить экономику» тех стран, которые окажут поддержку МУС.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Киев пустил слух о гибели генерала и 500 бойцов КНДР под Курском. В России это назвали брехней и указали на несостыковку

      Трамп выдвинул кандидатуру на пост главы Минсельхоза США

      Синоптик спрогнозировал сохранение снежного покрова в Москве и области до начала декабря

      В США пригрозили санкциями за попытку арестовать Нетаньяху

      Белый дом пообещал спринт для защиты наследия Байдена от Трампа

      Медведев рассказал о производстве оружия для СВО

      Захарова оценила заявление советника офиса Зеленского о несуществующей ракете «Орешник»

      Россия стала самой атакуемой хакерами страной в мире

      Меркель выразила сомнение в военном решении конфликта на Украине

      Медведев назвал лучший российский танк

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше