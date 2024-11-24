Глава МИД Ирана взял под личный контроль инцидент с дракой иранских студентов в Казани

Посол Джалали: глава МИД Ирана Аракчи контролирует инцидент с дракой в Казани

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи взял под личный контроль инцидент с дракой иранских студентов у здания Казанского федерального университета (КФУ). Об этом сообщил в соцсети Х посол исламской республики в Москве Казем Джалали.

Он подтвердил, что двое участников драки в университетском визовом центре были арестованы, но после этого освобождены. «Состояние студентов удовлетворительное за исключением небольшого синяка», — добавил дипломат.

Джалали также сообщил, что Аббас Аракчи в последний раз отслеживал ситуацию во время их телефонного разговора около половины первого ночи.

Ранее посол осудил жестокое задержание иностранных студентов и призвал наказать полицейских, причастных к инциденту. Он назвал поведение силовиков неподобающим. Джамали добавил, что взял на контроль этот вопрос и отметил, что уже достигнуты «хорошие результаты».

