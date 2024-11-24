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13:59, 24 ноября 2024Культура

Группа «Комбинация» воссоединилась спустя шесть лет

Mash: группа «Комбинация» воссоединилась спустя шесть лет
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ

Группа «Комбинация» воссоединилась спустя шесть лет. Об этом сообщает Mash.

«Алена Апина и Татьяна Иванова готовы эксклюзивно выступить на новогоднем корпоративе за пять миллионов рублей, из которых большая часть суммы улетит на счет Апиной», — говорится в публикации.

По информации Mash, исполнительницы снова выйдут на сцену вместе на концерте Алены Апиной в Кремле. Татьяна Иванова появится на сцене, чтобы спеть песни «Американ бой», «Бухгалтер», «Вишневая девятка» и «Не забывай».

Ранее экс-солистка группы «Комбинация» Алена Апина захотела подать судебный иск против создателя музыкального коллектива Виталия Окорокова. По словам Апиной, в новом проекте Окорокова Russian Girls используется ее фонограмма на бэк-вокале, при этом она не получает денежных отчислений.

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